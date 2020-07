Moratti: «La Juve scrive 38 scudetti? Si sono distratti» (Di martedì 28 luglio 2020) “Marotta e Conte all’Inter? Non so se li avrei presi, non sono più il presidente da tempo e ci si deve mettere nei panni di chi dirige ma devo dire che Zhang sta lavorando per il bene dei nerazzurri”. Lo ha detto l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, intervistato da Radio Kiss Kiss. “Conte? Ha fatto ciò … L'articolo Moratti: «La Juve scrive 38 scudetti? Si sono distratti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

