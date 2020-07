Migranti: fuga di massa, al via i trasferimenti dalla tensostruttura di Porto Empedocle (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - Al via i trasferimenti di decine di Migranti ospiti nella tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento) dopo la fuga di massa di ieri. Quasi tutti i Migranti sono stati rintracciati dopo poche ore. Adesso è iniziato il trasferimento in altre strutture degli extracomunitari, quasi tutti tunisini. Leggi su iltempo

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri #caltanissetta - LegaSalvini : CALTANISSETTA, OLTRE 100 MIGRANTI IN FUGA DA PIAN DEL LAGO - rep_palermo : Cento migranti in fuga a Porto Empedocle. Il sindaco: 'Ora intervenga il governo' [di ALAN DAVID SCIFO] [aggiorname… - Diabolikart : RT @CesareSacchetti: Di Maio parla di rischio alla 'salute pubblica' per la fuga dei tunisini, Paese dove non c'è nessuna guerra. Se questo… -

Migranti in fuga: Musumeci, Sicilia non può essere trattata come una colonia

“Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall’hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli a ...

