Lo sfregio a Bara, la pietà verso i morti pilastro di civiltà (Di martedì 28 luglio 2020) «Parce sepultis», diceva mia nonna senza abbandonare le incombenze domestiche, quando qualcuno se la prendeva con chi non c’è più, ignorando fosse un verso dell’Eneide di Virgilio. Significa perdona a chi è sepolto e invita a non parlar male dei defunti, chiunque essi siano e qualunque cosa abbiano fatto o subìto, qualunque colpa abbiano commesso o qualunque torto o ingiustizia siano stati vittima. La pietà per i morti è uno dei pilastri della civiltà e della fede cristiana. A questo pensavo guardando la foto della Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : sfregio Bara Lo sfregio a Bara, la pietà verso i morti pilastro di civiltà L'Eco di Bergamo Terlizzi, raid notturni nella scuola: tappa anche nel wc dei prof

TERLIZZI - Non si contano più i casi di intrusione con scasso, vandalismo e furto nelle scuole di Terlizzi. Solo nell’ultima settimana si sono registrate ben tre effrazioni nel plesso di viale Indipen ...

Gallipoli, assembramenti al Praja: dopo la denuncia della Lucarelli il Codacons chiede la chiusura

La discoteca Praja di Gallipoli torna al centro delle polemiche per gli assembramenti senza il rispetto delle misure anti-coronavirus. Dopo la denuncia sui social di Selvaggia Lucarelli adesso arriva ...

TERLIZZI - Non si contano più i casi di intrusione con scasso, vandalismo e furto nelle scuole di Terlizzi. Solo nell’ultima settimana si sono registrate ben tre effrazioni nel plesso di viale Indipen ...La discoteca Praja di Gallipoli torna al centro delle polemiche per gli assembramenti senza il rispetto delle misure anti-coronavirus. Dopo la denuncia sui social di Selvaggia Lucarelli adesso arriva ...