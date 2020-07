Le menzogne di Salvini: 'Mi processano per aver difeso i confini'. No, per sequestro di persona (Di martedì 28 luglio 2020) Quando la menzogna è diventata un'abitudine così consolidata che la verità dei fatti viene accantonata come un inutile orpello. Così Salvini è tornato a travisare artatamente i fatti: "Il Viminale si ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : menzogne Salvini Morandi, Salvini contro il M5s: “Su Autostrade due anni di bugie” Il Fatto Quotidiano Matteo Salvini difende Attilio Fontana: "La Lombardia è un modello"

Ospite a Quarta Repubblica, il leader della Lega si schiera con il presidente della regione Lombardia indagato nell'inchiesta sui camici "È una vergogna che qualcuno infami, diffami e sparga fango, ve ...

Salvini, Bocelli e la brigata dei “no mask”

Informazione? Scienza? Diritti? Lo scopo del convegno organizzato ieri al Senato era, in teoria, quello di ragionare sul “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti”. Ma gli illustri ospi ...

