Un attacco molto duro: "Minniti come Salvini, non c'è alcuna discontinuità dall'attuale maggioranza". E' l'accusa di Pietro Bartolo, ex medico di Lampedusa e oggi eurodeputato di Demos eletto nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : attacco Bartolo L'attacco di Bartolo: "Minniti come Salvini, in questo governo nessuna discontinuità" Globalist.it L’Ariete va all’attacco con Sborigi e Montagni

L’Ariete rinforza il reparto d’attacco. Sono due i nuovi innesti che il presidente Galeotti si è voluto assicurare per costruire una squadra sempre più ambiziosa, capace di lottare per il vertice nel ...

Lega: "Ai poli briciole inutili Da Mazzeo solo propaganda"

"Non ci sono parole circa la facile propaganda pre-elettorale del consigliere Mazzeo". Arriva da Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega, l’attacco ad Antonio Mazzeo sul finanziamento al P ...

