L’Airone volerà ancora: Caracciolo firma con il Lumezzane (Di martedì 28 luglio 2020) Nuova avventura per Andrea Caracciolo. Il bomber, storico perno di diversi club anche di Serie A, riparte dal Lumezzane. L'annuncio è arrivato in queste ore direttamente dai profili ufficiali anche social del club. L'Airone riparte con la nuova società con la quale ha firmato un biennale.Caracciolo al Lumezzane: l'annunciocaption id="attachment 998495" align="alignnone" width="543" Caracciolo Lumezzane (Instagram)/caption"La società F.C. Lumezzane Vgz comunica di aver perfezionato un accordo pluriennale con il bomber ANDREA Caracciolo per le prestazioni sportive del calciatore nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Una collaborazione destinata a proseguire in altra forma, a partire dall’annata successiva", ... Leggi su itasportpress

