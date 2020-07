Klopp eletto miglior manager dell’anno da Ferguson: “Un onore. Conoscerlo è stato come vedere il Papa” (Di martedì 28 luglio 2020) La Premier League vinta dopo 30 anni di digiuno. Fa festa il Liverpool ma fa festa anche Jurgen Klopp che ha ricevuto il premio come allenatore dell'anno. Il tecnico Reds è stato premiato, seppur in modo "telematico" causa Covid-19 da Sir Alex Ferguson. Simpatico scambio di battute tra i due che hanno dato origine ad un bel siparietto. Particolari le parole del tecnico tedesco che ha ammesso di provare profonda ammirazione per l'ex Manchester United.Klopp: "vedere Ferguson la prima volta come vedere il Papa"caption id="attachment 798238" align="alignnone" width="666" Ferguson (getty images)/captionSe Sir Alex, nel suo messaggio virtuale, ha scherzato sulla sveglia in piena notte da parte di ... Leggi su itasportpress

