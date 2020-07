Inter, Suning proietta Messi sul Duomo di Milano! E Moratti: “a volte i sogni si avverano!” (Di martedì 28 luglio 2020) PPTV, il network televisivo cinese di proprietà di Suning ha deciso di optare per una strategia di marketing davvero particolare. La paratita fra Inter e Napoli di questa sera è stata sponsorizzata con l’immagine di Lionel Messi proiettata sul Duomo di Milano. Cosa c’entra con la partita? Nulla. Ma potrebbe essere un indizio di mercato, specialmente in vista del trasferimento della famiglia Messi a Milano, per ‘sfuggire’ alle forti pressioni del fisco spagnolo. Come se non bastasse, ci si mette di mezzo anche Moratti con delle dichiarazioni che scatenano la fantasia dei tifosi rilasciate a ‘Radio Kiss Kiss’: “alle volte i sogni si avverano, specialmente nel calcio. Ed il ... Leggi su sportfair

