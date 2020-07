Inter-Napoli, Marotta: “Messi? Impossibile col FFP. L’ombra del Duomo non è una mia idea” (Di martedì 28 luglio 2020) “Un arrivo di Messi? Oggi come oggi non è possibile per nessun club in Italia. C’è un fair play finanziario da rispettare e ci sono regole precise. Il nostro calcio ha bisogno di un rilancio e i grandi campioni fanno lievitare il valore brand della Serie A. Se riuscissimo a considerare il nostro campionato come un approdo dei grandi calciatori, saremmo a buon punto”. Queste le dichiarazioni di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a proposito della suggestione Leo Messi, la cui ombra è stata proiettata sul Duomo di Milano dalla tv di Suning in una locandina per presentare Inter-Napoli. “Non è stata una mia idea – ha scherzato il dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – ci sono tanti precedenti simili nella ... Leggi su sportface

