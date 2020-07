Inter, la tv di Suning proietta Messi sul Duomo. Le reazioni social: “Non dateci false speranze” (Di martedì 28 luglio 2020) Tra ironia, sogni e speranza, la tifoseria nerazzurra ha accolto la scelta inusuale della tv di Suning di presentare la sfida tra Inter e Napoli con una foto del Duomo di Milano con l’ombra proiettata di un giocatore che sembra essere a tutti gli effetti Leo Messi, sogno di mercato nerazzurro secondo le ultime indiscrezioni. C’è chi parla di “fantascienza” mentre c’è chi fa ironia con degli ulteriori fotomontaggi. Per sapere la verità, bisogna solo aspettare. FOTO Il mio giudizio su Messi Inter, ma è solo un'opinione, e che si stia parlando di fantascienza.Mi auguro ovviamente di essere smentito.Ma parlare di Messi oggi è fuoriluogo. — IL VATE NERAZZURRO 🐍 (@Vatenerazzurro1) ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : Messi-Inter: si può fare! Suning prepara il lungo assalto a Leo - Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - sportface2016 : #Inter, sogno Messi: le reazioni dei social nerazzurri - Alegallo22 : @Vatenerazzurro1 Una cosa è certa, messi viene all'Inter a 0, non ci vedo proprio suning a tirare fuori 40 mln per… - MarcoMarzano5 : RT @gianlucarossitv: Milano, 28.7.2020 Per presentare #Inter-Napoli di questa sera, l'house organ televisivo #Suning PPTV ha sparato #Mess… -