Il Pd si lamenta: “Troppe liste con De Luca”. E se il presidente tagliasse… il Pd? (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Troppe liste! De Luca deve ridurre le liste!”. Benvenuti nel fantastico mondo del Pd napoletano, un partito, se così si può definire, che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Distrutto da 10 anni di sconfitte subite da Luigi De Magistris, non esattamente un avversario imbattibile, il Pd napoletano adesso ha deciso di intestarsi un’altra sconfitta, proprio mentre il “suo” (tra mille virgolette) presidente della Regione, Vincenzo De Luca, si appresta a stravincere le regionali di settembre. Da qualche giorno i giornalisti politici più sensibili alle veline del Pd partenopeo hanno iniziato a suonare la grancassa sulla presunta sovrabbondanza di liste e partiti nella coalizione di De Luca. Imbeccati dagli ... Leggi su anteprima24

