Il Paradiso delle Signore: l’attrice Gloria Radulescu in ospedale (Di martedì 28 luglio 2020) Problemi di salute per Gloria Radulescu. L’attrice italo-rumena – nota per il ruolo di Marta Guarnieri nella soap opera Il Paradiso delle Signore ma pure per la fiction Non dirlo al mio capo- è finita in ospedale. È stata la diretta interessata ad annunciarlo su Facebook, dove si è mostrata con flebo al braccio. La … L'articolo Il Paradiso delle Signore: l’attrice Gloria Radulescu in ospedale proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Corriere : ???????? Il paradiso delle Galapagos, al largo dell’Ecuador, è minacciato da una flotta di pescherecci industriali arri… - Mov5Stelle : ?? #VillaggioRousseau #OlimpiadiDelleIdee Come (NON) fare un paradiso fiscale in Europa @FMCastaldo… - ciuffino : RT @Corriere: ???????? Il paradiso delle Galapagos, al largo dell’Ecuador, è minacciato da una flotta di pescherecci industriali arrivati princ… - Ariel_book92 : Oddio sta a cena con Enrico io lo amo ?? Scusate seguo il paradiso delle signore ?? #ciavarrini - aldo73566073 : @walter89550679 @franx09 @LegaSalvini Per permettere hai leghisti di fare bonifici da conti scudati in Svizzera sol… -