Il dem Orfini all’attacco del Pd: «Fallimento sui migranti iniziato con Minniti. E si fa finta che in Libia sia tutto normale» (Di martedì 28 luglio 2020) È un Fallimento che viene da lontano quello sulla gestione della crisi migratoria da parte del governo secondo il deputato Pd Matteo Orfini. E mentre l’emergenza è tornata a esplodere in questi giorni, dopo decine di sbarchi che stanno mettendo a dura prova i centri di accoglienza in Sicilia e il rinnovo dei fondi alla Guardia costiera libica, Orfini punta il dito contro il suo stesso partito: «Quello che sta accadendo in questi giorni dimostra il Fallimento di una strategia di gestione dei flussi migratori concepita dal governo Gentiloni con Marco Minniti ministro dell’Interno e proseguita con il Conte 1 e il Conte 2», ha detto a Repubblica Orfini, che ha parlato di «condizioni invivibili e disumane dei centri di accoglienza», puntando ... Leggi su open.online

Dome689 : RT @Open_gol: Il dem Orfini all’attacco del Pd: «Fallimento sui migranti iniziato con Minniti. E si fa finta che in Libia sia tutto normale… - Open_gol : Il dem Orfini all’attacco del Pd: «Fallimento sui migranti iniziato con Minniti. E si fa finta che in Libia sia tut… -