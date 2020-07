Formula 1, John Elkann: “La Ferrari tornerà competitiva dal 2022, i tifosi devono essere pazienti” (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente Ferrari John Elkann ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, commentando il periodo della Rossa ed illustrando gli obiettivi a lungo termine: “Alcuni errori d’impostazione della macchina quest’anno non ci hanno permesso di essere competitivi. Purtroppo lo si è visto in pista e sarà così fino al termine della stagione. Il nostro obiettivo è ripartire dal 2022, quando cambieranno le regole. Abbiamo fiducia nel fatto che torneremo a vincere e ad essere competitivi. Binotto? Sa coniugare ambizione e concretezza. Ha tutto ciò che serve per far parte del nuovo ciclo e ci fidiamo ciecamente di lui“. Elkann ha poi parlato dei piloti della Ferrari: ... Leggi su sportface

