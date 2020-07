Fiorentina, Iachini: "Rammarico per la Roma. Ora chiudiamo bene" (Di martedì 28 luglio 2020) FIRENZE - "C'è Rammarico per la partita con la Roma. Siamo andati a giocarci la partita, volevamo fare una partita più incisiva e portare punti a casa. Ovviamente abbiamo commesso degli errori, ma ... Leggi su corrieredellosport

AndreasAldino : Lo dico in ora... il prossimo allenatore della #fiorentina sarà #Iachini - CREANTONIO1 : #Iachini vero allenatore veggente con dotazione di palla di vetro e mazzo di carte. Unico dubbio: che partita stava… - FiorentinaUno : IACHINI: “C’è rammarico per la gara con la Roma. La Fiorentina vuole chiudere in bellezza” - CronacheTweet : E voi chi vedete di più sulla panchina della Fiorentina? - cbc556bddb364a1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Iachini Trevisani: “La Fiorentina prenda un mister speciale, altrimenti terrei Iachini. Chiesa oggi vale 40 mln” Fiorentina.it È corsa a due per la panchina della Fiorentina: testa a testa Giampaolo-Di Francesco, ma Spalletti...

A salvezza ottenuta la Fiorentina ha già cominciato a lavorare per programmare il futuro. E nella prossima stagione in casa viola non si vuole assolutamente tornare a vivere l'ansia di lottare per non ...

Roma-Fiorentina, Iachini: "Il rigore? Dubbi su sviluppo dell'azione

"Il rigore del 2-1? E' lo sviluppo dell'azione che mi crea qualche dubbio. L'arbitro tocca la palla e finisce sui piedi del giocatore che tira. Mi soffermerei sul prima, quando fuori area c'e' stato q ...

A salvezza ottenuta la Fiorentina ha già cominciato a lavorare per programmare il futuro. E nella prossima stagione in casa viola non si vuole assolutamente tornare a vivere l'ansia di lottare per non ..."Il rigore del 2-1? E' lo sviluppo dell'azione che mi crea qualche dubbio. L'arbitro tocca la palla e finisce sui piedi del giocatore che tira. Mi soffermerei sul prima, quando fuori area c'e' stato q ...