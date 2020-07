Così sono stati portati in casa famiglia i fratellini di Cuneo (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – “La casa dei nonni paterni era invasa da carabinieri. Erano a ogni uscita, a ogni porta. I miei figli si sono abbracciati, erano spaventati e in lacrime, e a Laura (nome di fantasia) una di queste persone ha detto: ‘O mi dai tua sorella con le buone o con le cattive’. La piccola Maria (nome di fantasia) di 6 anni è stata portava via così, mentre piangeva”. E’ il racconto che Laura, 14 anni, ha riportato a sua mamma quando ha avuto la possibilità di sentirla al telefono, solo qualche giorno fa, e che Alma ha riferito alla Dire. Il caso è quello dei 4 fratelli di Cuneo, divisi e trasferiti in casa famiglia, e che hanno dato vita a uno ‘sciopero della fame a staffetta’ per tornare insieme e con la mamma. Leggi su dire

