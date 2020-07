Coronavirus, boom di contagi nel Napoletano: le aree coinvolte (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 29 nuovi casi registrati in Campania, un dato in crescita che non si verificava da ben 3 mesi (lo scorso 28 aprile i contagi erano 30), ben 28 provengono da Napoli e dalla sua provincia. Un positivo al Coronavirus è stato registrato dall’Asl Napoli 1 Centro; 8 dall’Asl Napoli 2 e, presumibilmente dagli accertamenti dei link epidemiologici relativi ai cinque casi emersi nella giornata di ieri a Pozzuoli; uno dall’Asl di Salerno, ben 14 dall’Asl Napoli 3 Sud, che copre i comuni della zona vesuviana fino a quelli della penisola sorrentina; altri 5 provengono invece dallo screening presumibilmente relativo agli accertamenti svolti nel campo rom dove sono già emersi casi nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

