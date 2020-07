Buffon: “Miei dieci scudetti? Li volevo, due me li hanno scippati” (Di martedì 28 luglio 2020) Gigi Buffon ha vissuto una stagione decisamente particolare, ma felice. Dopo l’esperienza a Parigi, il portiere ha deciso di tornare a Torino. Nella sua casa bianconera e a 42 anni ha conquistato il decimo scudetto e il record di presenze in Serie A. L’estremo difensore toscano è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport:“Sono contento, alla fine, per me era importante chiudere dei cassetti, altrimenti qualcosa sarebbe rimasto incompiuto. Avevo un obiettivo: arrivare a 10 scudetti, visto che due me li hanno scippati. Ci sono riuscito. Anche il record di presenze mi fa piacere. Ma non è stato un anno facile. Io mi sono sempre adattato, di natura sono altruista, però dovevo fare i conti con ciò che ho rappresentato e che penso ancora di rappresentare”. Buffon ... Leggi su alfredopedulla

