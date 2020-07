Benedetta Parodi, spunta un particolare dal sotto il vestito. La confessione: “Beh, altro che…” [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Benedetta Parodi e l’anniversario di matrimonio con Fabio Caressa Benedetta Parodi è pronta per tornare a La7 con un nuovo programma culinario. Al momento la conduttrice è in vacanza e di recente è finita al centro dell’attenzione perché ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con il consorte Fabio Caressa. Ebbene sì, i due si sono sposati da ben 21 anni e per l’occasione la professionista ha ricordato ai follower di Instagram l’obbiettivo raggiunto. Nella FOTO condivisa mostra i due innamorati quando erano ancora molto giovani. Uno scatto che ha attirato l’attenzione dei tantissimi seguaci della donna. Ovviamente il contenuto ha ricevuto una valanga di likes e congratulazioni. Oltre all’immagine appena descritta, ... Leggi su kontrokultura

Spiralwavemood : RT @APAudiovisivi: Sta per tornare “Bake Off Italia – Dolci in forno“!??????? In onda dal 4 settembre alle 21.20 su @realtimetvit il talent s… - APAudiovisivi : Sta per tornare “Bake Off Italia – Dolci in forno“!??????? In onda dal 4 settembre alle 21.20 su @realtimetvit il tal… - tommowayyyyy : RT @tommo__way: Ma H quando vuole cucinare italiano le guarda le ricette di Benedetta Parodi? - letydark855846 : RT @clabotta86j: Il marito di Benedetta Parodi è listato a lutto -