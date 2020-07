Aggiornamento Covid-19: impennata dei contagi in Campania (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 29Tamponi del giorno: 1.546 Totale positivi: 4.955 Totale tamponi: 326.098 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.128 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

