Aeroporti, crollo dei passeggeri in Italia: -65% nel 2020. “A giugno primi segnali di ripresa” (Di martedì 28 luglio 2020) Erano numeri attesi, ma vederli scritti nero su bianco fa comunque effetto. Secondo AssAeroporti, l’associazione di categoria che rappresenta gli Aeroporti Italiani, il 2020 si chiuderà con una perdita di quasi 130 milioni di passeggeri rispetto agli oltre 200 milioni previsti. Un calo verticale del 65 per cento rispetto ai dati del 2019. E potrebbe peggiorare ancora. “Le prospettive per gli scali Italiani restano negative“, si legge in un comunicato. “Le stime per il 2020”, infatti, sono “in costante aggiornamento e continuano ad essere riviste al ribasso“. primi segnali di ripresa arrivano dal traffico di giugno e luglio, complice la ripartenza di molte tratte nazionali ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Aeroporti, crollo dei passeggeri in Italia: -65% nel 2020. “A giugno primi segnali di ripresa” - Noovyis : (Aeroporti, crollo dei passeggeri in Italia: -65% nel 2020. “A giugno primi segnali di ripresa”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti crollo Aeroporti, crollo dei passeggeri in Italia: -65% nel 2020. “A giugno primi segnali di ripresa” Il Fatto Quotidiano Turismo: crolla offerta aerea Sardegna,-50% tra voli e posti

(ANSA) - CAGLIARI, 28 LUG - Gli effetti devastanti dell'emergenza Covid 19 si tradurranno, tra riduzione dei posti disponibili e del numero di voli, in una flessione del 50% dell'offerta aerea della S ...

Der Touristik chiude negli aeroporti ma acquista agenzie

Il crollo del numero di passeggeri ha portato all'insostenibilità del servizio, che aveva già subito un calo delle entrate negli ultimi anni, mentre arrivano 25 adv ex Galeria Il secondo più grande gr ...

(ANSA) - CAGLIARI, 28 LUG - Gli effetti devastanti dell'emergenza Covid 19 si tradurranno, tra riduzione dei posti disponibili e del numero di voli, in una flessione del 50% dell'offerta aerea della S ...Il crollo del numero di passeggeri ha portato all'insostenibilità del servizio, che aveva già subito un calo delle entrate negli ultimi anni, mentre arrivano 25 adv ex Galeria Il secondo più grande gr ...