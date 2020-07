Addio a Kansai Yamamoto, stilista e co-creatore di Ziggy Stardust (Di martedì 28 luglio 2020) Rinomato stilista noto, in particolare, per la sua indimenticabile collaborazione con David Bowie, Kansai Yamamoto è scomparso all’età di 76 anni a causa di una leucemia. Dopo aver studiato ingegneria civile e poi inglese, il percorso dell’artista giapponese cambiò radicalmente, volgendo la sua attenzione verso la moda: ispirato profondamente dal concetto nipponico di basara, un’estetica sgargiante e fuori dalle righe, Yamamoto conquistò presto l’opinione pubblica grazie ai suoi design d’avanguardia, debuttando nel 1971 con la sua collezione di moda a Londra. Fu lui il primo giapponese a sfilare nella capitale inglese, ben prima di Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto e, di fatto aprendo loro la strada verso il dialogo e crossover stilistico con la moda occidentale. Leggi su vanityfair

Forse il nome di Kansai Yamamoto non è noto al pari di quello dell’omonimo Yohji. Ma tutti ricordiamo la celebre tuta psichedelica in vinile nero indossata da David Bowie negli anni Settanta. Una crea ...Ricordando il loro flirt, Amanda Lear diceva di lui: «È stata l'unica volta in vita mia, in cui sono uscita con un tipo più truccato di me». Non sappiamo chi truccasse David Bowie, ma di certo sappiam ...