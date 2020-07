Vittorio Sgarbi guida i negazionisti del Covid: "Virus non c'è più, siamo come ipnotizzati" (Di lunedì 27 luglio 2020) “Questa riunione ha un obiettivo molto serio: fare in modo che tante persone qui presenti siano ascoltate dal Governo, ci sia un’audizione parlamentare. Dobbiamo dare voce a Zangrillo e ai tanti che hanno detto cose che non sono state ascoltate. Ci sono diverse verità, non solo una. C’è quella di chi dice, nei nostri ospedali non c’è più Covid”. Così Vittorio Sgarbi, intervenendo al convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti”.“Esiste un rapporto ufficiale del Governo tedesco che definisce il Covid 19 come falso allarme globale. Da due mesi - ha aggiunto Sgarbi - non c’è un solo morto di ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi guida i negazionisti del Covid: 'Virus non c'è più, siamo come ipnotizzati' - ezekiel : RT @meteorologo777: 'Il covid non c'è più, sono 2 mesi che non muore nessuno' 'I bollettini sono terrorismo mediatico' 'Il virus è clinica… - napam_51 : RT @napam_51: LA DEVIANZA FA COSÌ ...! Rocco Casalino, Vittorio Sgarbi ci va pesante: 'L'uomo delle 'tempeste di m**a' contro gli avvers… - emimatite : RT @HuffPostItalia: Vittorio Sgarbi guida i negazionisti del Covid: 'Virus non c'è più, siamo come ipnotizzati' - Nicola_Firenze : RT @meteorologo777: 'Il covid non c'è più, sono 2 mesi che non muore nessuno' 'I bollettini sono terrorismo mediatico' 'Il virus è clinica… -