Ultime Notizie Roma del 27-07-2020 ore 17:10 (Di lunedì 27 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano terrigno cronaca in apertura non posso tollerare che si dubiti della mia integrità di quella dei miei familiari sono le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana riferendo nell’aula del consiglio regionale dopo le indagini lo vedono coinvolto per la fornitura di camici da parte della dama Spa di cui è proprietario il cognato Andrea Dini in cui è indagato per frode nelle pubbliche forniture la regione Lombardia non ha speso €1 per i 50 anni la cam ci la verità verrà fuori aggiunto intanto secondo il Corriere della Sera i PM Hanno accertato che non c’è mai stato nessun atto formale della Regione Lombardia che ha trasformato la fornitura di 75000 camicie in donazione da parte della ... Leggi su romadailynews

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - fanpage : Lopalco: “Non sono i migranti a causare la ripresa dei contagi” - PaNurX1 : RT @sole24ore: Coronavirus, in Italia oggi 168 nuovi casi e 5 vittime - KiriBiri1 : RT @sole24ore: Coronavirus, in Italia oggi 168 nuovi casi e 5 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Il bollettino: 170 nuovi contagi, i morti sono 5 Fanpage.it Alcune aree del comune di S.Teresa di Riva sarebbero state occupate abusivamente da privati. Interrogazione dei consiglieri Migliastro e Scarcella

che a seguito di notizie di organi di stampa, emergerebbe che tali aree di pertinenza pubblica siano occupate da privati; che tali aree erano state cedute al Comune di S.Teresa di Riva, a seguito di ...

Bonus 600 euro: Proroga per alcuni settori? Ecco quali

La ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha recentemente dato notizia che il governo starebbe ipotizzano il prolungamento dell’indennità Covid (Bonus 600 euro) anche per i mes ...

