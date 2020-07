Temptation Island: la verità sul punto cieco del bacio tra Beatrice e Pietro (Di lunedì 27 luglio 2020) Una puntata di Temptation Island dove i colpi di scena non sono di certo mancati, quasi al cardiopalma per certi versi. Al centro dell’ultima puntata messa in onda c’è stata soprattutto la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane: l’attore avrebbe di fatto baciato una delle tentatrici nel villaggio, un sospetto però dal momento che immagini o sequenze di quel momento mancano del tutto. Il colpo di scena si sarebbe verificato in un “punto cieco” del resort e proprio su questo “luogo oscuro” dove sarebbe avvenuto il bacio, rivela qualcosa in più un ex concorrente di Temptation Island. Il bacio tra Pietro Delle Piane e Antonella ... Leggi su thesocialpost

