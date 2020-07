Sullo sfondo c’è in gioco la scadenza della legge Maroni (Di lunedì 27 luglio 2020) Sullo sfondo dello scandalo che sta investendo Attilio Fontana e la gestione dell’emergenza c’è una posta in gioco ben più pesante di un carico di camici che riguarda l’intera popolazione lombarda. Il prossimo agosto scadrebbe il “periodo di prova” per la legge sanitaria della Lombardia firmata da Roberto Maroni nel 2015. Quando entrò in vigore, infatti, la legge 23 prevedeva che a cinque anni di distanza il ministero della salute avrebbe valutato l’impatto della riforma sull’organizzazione del sistema sanitario lombardo … Continua L'articolo Sullo sfondo c’è in gioco la scadenza ... Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Sullo sfondo Catania, incontro con Lucarelli con la Ternana sullo sfondo TernanaNews Missione Pianeta: il videogioco gratuito che vuole fare del bene

Sviluppato da Gladio Games, realtà italiana indipendente nell’ambito dell’industria videoludica, il gioco permetterà di supportare concretamente un progetto di Legambiente, Tartalove, dedicato alla sa ...

Sondrio, ubriaco al volante sfonda l’ingresso del bar nel centro

Sondrio, 27 luglio 2020 - Un botto, nel cuore della notte, in piazzale Merizzi a Sondrio che ha svegliato di soprassalto alcuni inquilini degli edifici affacciati sulla strada pubblica. "Sembrava una ...

