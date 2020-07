Sulla scena del Delitto Vannini, a casa Ciontoli, spuntano anche due "mister X" (Di lunedì 27 luglio 2020) La notte del 17 maggio del 2015, nelle ore drammatiche in cui Marco Vannini moriva ma poteva essere salvato, nella villetta della famiglia Ciontoli a Ladispoli c’erano forse due persone, ancora due “mister X”. Uno accanto a Federico Ciontoli, per suggerirgli cosa dire all’operatrice del 118. Sul ruolo del secondo uomo, invece, ancora un mistero.Le voci dei due sconosciuti, rimaste ignote fino a oggi, scrive il Corriere della Sera, sono state individuate grazie alla consulenza disposta dai legali di parte civile dei Vannini - gli avvocati Franco Coppi e Celestino Gnazi - sugli audio delle chiamate fatte da casa Ciontoli al 118. La relazione è depositata nel processo bis in Corte d’appello, dove i ... Leggi su huffingtonpost

16_opamp : RT @HuffPostItalia: Sulla scena del Delitto Vannini, a casa Ciontoli, spuntano anche due 'mister X' - HuffPostItalia : Sulla scena del Delitto Vannini, a casa Ciontoli, spuntano anche due 'mister X'

Ad Ostia un uomo (se così possiamo chiamarlo) cercava di vendere un bambino di due anni. Il criminale è stato subito arrestato. Ad Ostia va in scena un vero e proprio scempio dei giorni d’oggi. Un uom ...

Marchionne: due anni senza il manager che ha rivoluzionato Fiat. Ha creato Fca rimanendone al timone 14 anni

ROMA - Sono passati due anni dalla scomparsa di Sergio Marchionne, il manager che nei 14 anni alla guida del gruppo Fiat ha trasformato l’azienda torinese, realizzando l’acquisizione di Chrysler e sba ...

