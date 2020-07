Stephen King su Dark: "Se pensi che il mondo vada a rotoli, trovi altri fan e pensi 'C'è ancora speranza'" (Di lunedì 27 luglio 2020) Stephen King loda la serie Netflix Dark su Twitter invitando i lettori alla visione del complicato show tedesco. Stephen King torna a prendere la parola su Twitter per promuovere un altra serie horror mistery di Netflix, stavolta si tratta dello show tedesco Dark. "Dark (Netflix) è oscura e complessa e molto tedesca" scrive il Re del Brivido. "Se siete confusi, andate su MetaWitches e visionate i riassunti di Metacrone. Dettagliati e utili. Se pensate che il mondo stia andando in malora, scoprite che altre persone stanno guardando Dark e vi dite 'Grazie a Dio c'è speranza!'" Co-creata da Baran bo Odar e Jantje Friese, Dark ha fatto il suo debutto nel ... Leggi su movieplayer

