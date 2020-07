Scarpa D’Oro, Immobile rischia la clamorosa beffa a pari punti: lo scenario (Di lunedì 27 luglio 2020) Ciro Immobile potrebbe vedersi sfilare la Scarpa D’Oro a cui tanto ambisce: Lewandowski potrebbe spuntarla alla fine Ciro Immobile rischia la clamorosa beffa nella corsa a Scarpa D’Oro. Il bomber biancoceleste e Lewandowski sono primi a pari merito con 68 punti nella speciale classifica grazie ai 34 gol fatti registrare nei rispettivi campionati. All’attaccante della Lazio però, serve un gol per sorpassare il campione del Bayern Monaco. In caso di arrivo a pari punti infatti, lo scettro di miglior bomber d’Europa andrebbe al calciatore polacco perché ha giocato meno minuti. Occhio poi sempre a Cristiano Ronaldo, in corsa anche lui per il trofeo europeo e ... Leggi su calcionews24

Acerbi_Fra : Sono felicissimo per la vittoria ma adesso @ciroimmobile vinci sta scarpa d’oro!!! #Acerbi #Ace #CMonEagles - DiMarzio : #Lazio, 34 gol in Serie A per #Immobile: miglior marcatore italiano della storia. Raggiunto #Lewandowski nella clas… - chiccomaz : @danieleDR6 Spero arriaviate secondi e Immobile scarpa d’oro,avete fatto un grande campionato con merito?? - IoNascoQui : Aggiornamento Scarpa d'Oro 2020 - Immobile aggancia Lewandowski, Ronaldo ora è a 3 gol dal biancoceleste.… - Adrian71247295 : @CorSport Essere bomber è un conto, un'altra è pensare alla scarpa d'oro. Mi pare un po esagerato. Per fortuna che… -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpa D’Oro Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta