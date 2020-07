Qui Napoli, sono 23 i convocati da Gattuso per l’Inter: l’elenco completo (Di lunedì 27 luglio 2020) I convocati da Gattuso in vista Inter-Napoli Domani sera il Napoli sfiderà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella trentasettesima giornata della Serie A 2019/2020. In vista della trasferta meneghina, Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori: l’elenco completo. Da segnalare l’assenza di Mertens per squalifica e di Manolas per infortunio. PORTIERI: Ospina, Meret, Karnezis DIFENSORI: Di Lorenzo, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj CENTROCAMPISTI: Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka ATTACCANTI: Callejon, Lozano, Insigne, Milik, Politano. L'articolo Qui Napoli, ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Qui Napoli Qui Napoli - Allenamento in due gruppi. Per Manolas infrazione della quarta e quinta costola del... Fcinternews.it De Zerbi ha ancore tre obiettivi: "L’ottavo posto deve essere nostro"

Due gare per finire stagione, e tre obiettivi da raggiungere da qui a domenica prossima. Dedicato, in un certo senso, a chi pensa il Sassuolo possa accontentarsi. E firmato Roberto De Zerbi, pronto al ...

Il Napoli batte il Sassuolo. Gattuso: “Vittoria meritata” (VIDEO)

NAPOLI – Napoli batte Sassuolo 2-0 (1-0) nel terzo e ultimo anticipo odierno della 36/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato nello stadio San Paolo di Napoli. Partenopei in vantaggi ...

