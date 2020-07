Queste Oscure Materie 2: Andrew Scott e Phoebe Waller-Bridge di nuovo insieme (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo aver girato insieme la seconda stagione della serie televisiva Fleabag, Andrew Scott e Phoebe Waller-Bridge si riuniranno nella seconda stagione della serie HBO Queste Oscure Materie. L'attore Andrew Scott si riunirà alla collega inglese e star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge nella seconda stagione della serie HBO Queste Oscure Materie, come rivelato nel corso del panel del Comic-Con@Home dedicato allo show. Andrew Scott ha rivelato che Phoebe Waller-Bridge avrà un piccolo ruolo nei prossimi episodi ... Leggi su movieplayer

