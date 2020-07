Pietro Senaldi, Fontana indagato: "Lombardia, la sinistra può accedere al potere solo grazie ai giudici" (Di lunedì 27 luglio 2020) Sull'inchiesta che ha colpito Attilio Fontana, quella della fornitura di camici alla regione Lombardia, dice la sua Pietro Senaldi. Il direttore di Libero, ospite in collegamento a Omnibus su La7, premette: "La Lombardia fa gola a tutti, per questo viene attaccata politicamente". Dunque, Senaldi aggiunge: "Come dimostrano le intercettazioni di Luca Palamara, Tangentopoli o i vent'anni di lotta a Silvio Berlusconi, la Lombardia fa gola a tutti perché è ricca". E ancora, il direttore rimarca come "la sinistra ha un solo modo per accedere al potere: quello giudiziario", conclude. Leggi su liberoquotidiano

