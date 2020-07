Per Salvini i «bollettini di contagio sono terrorismo mediatico» (Di lunedì 27 luglio 2020) Comunicare ai cittadini i dati sul coronavirus quotidianamente sarebbe «terrorismo mediatico» secondo Matteo Salvini. Anche l’ex vice ministro dell’Interno è intervenuto nell’ambito del convegno in Senato dei “negazionisti del Covid” organizzato da Vittorio Sgarbi. Sin dall’ingresso con la polemica sui giornalisti – che secondo lui scelgono appositamente di pubblicare notizie false -, il leader del Carroccio ha fatto pesare la sua presenza tramite parole e tramite gesti, considerato che ha rifiutato di indossare la mascherina mentre era seduto in prima fila anche quando è stato invitato a farlo da un un funzionario del Senato. LEGGI ANCHE >>> Bocelli nega la pericolosità del Covid: «Non conosco nessuno finito in terapia intensiva, ... Leggi su giornalettismo

