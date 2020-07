Paesaggi consumati dal turismo di massa (Di lunedì 27 luglio 2020) Il direttore della Fondazione svizzera per la tutela del Paesaggio lancia l'allarme: «Il bello va preservato» Leggi su media.tio.ch

Su circa 8.000 chilometri di litorale italiano, il 50% delle spiagge è soggetto a erosione e in 50 anni si sono persi in media 23 metri di profondità di spiaggia su 1750 km di litorale. In 50 anni l’e ...La Liguria si posiziona tra le regioni che, lo scorso anno, hanno avuto incrementi inferiori ai 100 ettari riguardanti il consumo di suolo, con un valore espresso in percentuale del 7,24%. Un risultat ...