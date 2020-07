Migranti sbarcano a Lampedusa con barboncino: sembravano vacanzieri (Di lunedì 27 luglio 2020) Migranti sbarcano a Lampedusa con un barboncino al guinzaglio: avevano occhiali da sole e sigarette. sembravano turisti Un gruppo di 11 Migranti, con tanto di barboncino al guinzaglio, è sbarcato a Lampedusa nel pomeriggio di oggi tra lo stupore generale, in primis della Guardia Costiera che li ha intercettati e recuperati. Otto uomini e tre donne, tutti tunisini, sono sbarcati al molo Madonnina ed erano vestiti di tutto punto. Occhiali da sole e sigarette in mano, addirittura valigie per le tre donne. Una situazione anomala, un caso unico a memoria degli abitanti della piccola isola, vera e propria frontiera dell’Italia e dell’Europa. Forse, come suppone La Repubblica, il gruppo avrebbe adottato questo stratagemma per non essere ... Leggi su bloglive

AnnalisaChirico : La movida urbana provoca scandalo, gli aperitivi dei giovani in spiaggia pure, e poi 100 migranti fuggono dal Cara… - Adnkronos : #Lampedusa, #migranti sbarcano con bagagli e barboncino - morganalafatica : RT @luigivanti: Quando vedo e leggo di migranti che sbarcano fumando, cappello di paglia e persino il cane barboncino al seguito, penso al… - VendraminA : #Migranti che sbarcano anche con il cagnolino!!! Siamo fuori controllo!!! - Daniele25221 : RT @ImolaOggi: Sbarcano con barboncino al guinzaglio, cappello, sigaretta e occhiali da sole. Turisti? No, ''migranti'' ?? -