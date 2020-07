Lorella Cuccarini contro la legge sull’omofobia, l’attaco di Heather Parisi (Di lunedì 27 luglio 2020) Heather Parisi ha duramente attaccato Lorella Cuccarini, su Twitter la conduttrice si è schierata contro la legge sull’omofobia. Fonte foto: Instagram @lCuccarini @Heather ParisiContinua la faida tra Heather e Lorella, i due storici volti della televisione anni Ottanta non smettono di puzecchiarsi sui social. Nemica amatissima, questo il nome del programma con il quale le due donne avevano cercato di smentire venti anni di voci sulla loro presunta rivalità, tuttavia se a telecamere accese la loro sintonia aveva tratto in inganno il pubblico, una volta chiuso il sipario le due hanno ripreso a lanciarsi frecciatine. Lorella ... Leggi su chenews

crazylo91591062 : RT @trash_italiano: Lorella Cuccarini mette un like ad un articolo contro il ddl sull’omo-transfobia. Interviene Heather Parisi https://t.c… - trash_italiano : Lorella Cuccarini mette un like ad un articolo contro il ddl sull’omo-transfobia. Interviene Heather Parisi - Ivic94757448 : @heather_parisi Interessante come non commenta sulla pagina di Gervasoni ma sulla pagina di Lorella Cuccarini, il d… - LadySaffo79 : RT @gayit: Heather Parisi, 'a 16 anni mi diedero della lesbica e mi presero a pugni, sogno un mondo che includa' - zazoomblog : Lorella Cuccarini contro la legge sui gay Heather Parisi l’asfalta - #Lorella #Cuccarini #contro #legge -