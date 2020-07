“Lead Stories” i Fact checker “indipendenti” di Facebook cresciuti tra le fila partigiane della CNN (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Lead Stories di Facebook, famoso verificatore di fatti, è composto quasi totalmente da membri dell’ex staff della CNN ma si presenta come neutrale, nonostante la maggior parte dei suoi dipendenti sia donatore abituale del Partito Democratico Statunitense, ha rivelato un portavoce di TNP Il National Pulse (TNP), pubblica un’inchiesta sui presunti legami finanziari tra Black Lives Matter, il candidato presidenziale democratico Joe Biden e la raccolta fondi ActBlue che viene prontamente contrassegnata come ” parzialmente falsa ” da Lead Stories su Facebook. Pur essendo una notizia verificata e comunque un’inchiesta giornalistica e dopo migliaia di segnalazioni l’accusa di essere una notizia falsa sembrava essere scolpita nella pietra. THREAD #1: So Facebook ... Leggi su databaseitalia

