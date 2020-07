L’arbitro di Inter-Napoli sarà Valeri (Di lunedì 27 luglio 2020) L’AIA ha reso note le designazioni per le partite di domani, anticipi della 37^ giornata di campionato. La sfida tra Napoli e Inter sarà diretta dall’Internazionale Valeri, con Irrati e Galetto al VAR. Gli assistenti saranno Del Giovane e Prenna, con Prontera quarto uomo. L’altra gara, Parma-Atalanta, sarà arbitrata da Pairetto. L'articolo L’arbitro di Inter-Napoli sarà Valeri ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : L’arbitro di Inter-Napoli sarà Valeri Il direttore di gara romano è stato scelto per la sfida con i nerazzurri. L'a… - fcin1908it : Serie A – Designato l’arbitro di Inter-Napoli: tocca a Valeri, Irrati al Var - - INTER291103 : RT @internewsit: Inter-Napoli, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 37ª giornata - - internewsit : Inter-Napoli, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 37ª giornata - - _intermagazine : Serie A, sarà Paolo Valeri l’arbitro di Inter-Napoli -

