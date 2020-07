La confessione di Ed Sheeran: dipendente per mesi da alcol e droghe tra attacchi di panico e paura (Di lunedì 27 luglio 2020) Non è la prima volta che un artista di grande successo si confessa e si mette a nudo parlando di tutto quello che succede nel suo intimo. Perchè quello che si vede sul palco, spesso, è ben lontano da quello che accade nel privato. E le parole di Ed Sheeran, che durante un convegno on line dedicato all’ansia e alle paure, ha deciso di parlare, sono davvero significative visto che il cantante si è aperto, parlando di un periodo complicatissimo della sua vita. Gli attacchi di panico, le dipendenze, la paura, la droga e l’alcol: Ed Sheeran non si nasconde e parla di quello che per mesi ha vissuto. Un solo modo per sconfiggere il panico, avere un’altra dipendenza e per questo è entrato nel tunnel ... Leggi su ultimenotizieflash

