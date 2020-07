Jerusalema di Master KG è il ballo dell’estate (Di lunedì 27 luglio 2020) Jerusalema di Master KG conquista i social: partita la dance challenge per il ballo dell’estate, la canzone in lingua venda è già tra i tormentoni Un ritmo allegro che cattura sin dal primo ascolto e sonorità africane che conquistano: ‘Jerusalema’ brano firmato dal musicista e produttore Master KG si candida a ‘ballo dell’estate’. La canzone vuole… L'articolo Jerusalema di Master KG è il ballo dell’estate Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

dare13565314 : RT @WARNERMUSICIT: La canzone che sta conquistando il mondo! ‘Jerusalema’ di Master KG con i suoi 69 milioni di contenuti è il ballo fenome… - Mcnady : RT @WARNERMUSICIT: La canzone che sta conquistando il mondo! ‘Jerusalema’ di Master KG con i suoi 69 milioni di contenuti è il ballo fenome… - arefabuhle : RT @WARNERMUSICIT: La canzone che sta conquistando il mondo! ‘Jerusalema’ di Master KG con i suoi 69 milioni di contenuti è il ballo fenome… - ZicaEliana : Master KG Feat. Nomcebo - Jerusalema: - StikzaComedian : RT @WARNERMUSICIT: La canzone che sta conquistando il mondo! ‘Jerusalema’ di Master KG con i suoi 69 milioni di contenuti è il ballo fenome… -

Ultime Notizie dalla rete : Jerusalema Master

Notizie Musica

Da "ho voglia di far tardi la sera" a "scriverò di amarti sulle note di un iPhone" il passo è brevissimo. Per arrivare a "non temo più le onde" e "sei bella da paura". Fenomeno tormentoni musicali, l' ..."Buenas dias para todos", scrive Lady Ospina, innamorata del mare e delle località turistiche della Campania. Ecco il video, pubblicato sul suo profilo Instagram, con la colonna sonora di "Jerusalema" ...