Inter-Napoli, scelto l’arbitro della sfida: tutti i precedenti (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il Napoli è chiamato all’ultima trasferta di campionato in casa dell’Inter. L’arbitro della sfida sarà Valeri di Roma. Gli assistenti Del Giovane-Prenna, Prontera quarto uomo. Al VAR la coppia Irrati-Galetto. Ecco i venti precedenti di Valeri con gli azzurri in Serie A: Napoli-Lecce 3-0 il 13 dicembre 2008 Napoli-Siena 2-1 il 27 settembre 2009 Napoli-Catania 1-0 il 28 marzo 2010 Sampdoria-Napoli 1-2 il 19 settembre 2010 Brescia-Napoli 0-1 il 31 ottobre 2010 Lecce-Napoli 2-1 8 maggio 2011 Napoli-Fiorentina 0-0 il 24 settembre ... Leggi su anteprima24

