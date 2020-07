Infortunio Pellegrini: operazione al naso riuscita, da valutare i tempi di recupero (Di lunedì 27 luglio 2020) Infortunio Pellegrini: perfettamente riuscita l’operazione per la riduzione della frattura delle ossa nasali Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso si è sottoposto ad un intervento per la riduzione delle fratture delle ossa nasali. Questo il report della Roma. «Questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’operazione, eseguita dal Professor Pesucci, è perfettamente riuscita e i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni. Forza Lorenzo». Questa mattina @LorePelle7 è stato sottoposto a intervento di riduzione della frattura ... Leggi su calcionews24

