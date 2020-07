"Grande bugia!", l'amico-giornalista di Osimhen smentisce la notizia sul West Ham (Di lunedì 27 luglio 2020) Questa mattina il quotidiano Tuttosport ha riportato una notizia: la firma di Osimhen tarda ad arrivare perché è arrivata un'offerta economica più alta da parte del West Ham. Leggi su tuttonapoli

Questa mattina il quotidiano Tuttosport ha riportato una notizia: la firma di Osimhen tarda ad arrivare perché è arrivata un'offerta economica più alta da parte del West Ham. Sui social Oma Akatugba, ...

