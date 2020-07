Fisco, nel decreto di agosto proroga a cartelle esattoriali e sospensione versamenti Iva (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Nel decreto di agosto focus del Governo su contribuenti e scadenze fiscali. Nel prossimo mese dovrebbero infatti arrivare alcuni provvedimenti da parte di esecutivo e Agenzia delle entrate in merito alla sospensione delle cartelle esattoriali, versamenti mensili Iva, ritenute Irpef e Inps, mentre si valuta la proroga della moratoria dei mutui. Sul fronte delle cartelle esattoriali le nuove misure sposterebbero in avanti di due mesi – dal 31 agosto al 31 ottobre – il loro invio. Conferme arrivano anche dal Viceministro al MEF, Antonio Misiani, che a Radio24 ha confermato lo studio della misura. Ulteriore blocco anche per le pratiche di riscossione coattiva, dai pignoramenti, alle ipoteche, ... Leggi su quifinanza

