Egitto, Zaki resta in carcere: prolungata di 45 giorni la custodia cautelare
Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è da oltre cinque mesi detenuto nel paese per propaganda sovversiva

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Zaki Egitto, Zaki in carcere altri 45 giorni Adnkronos L’Egitto non rilascia Zaki, altri 45 giorni in cella

Patrick Zaki resta in cella ... Festa islamica del sacrificio che finisce lunedì. Ma nell’Egitto che si sente minacciato dalla Fratellanza musulmana pur messa al bando, la Giustizia è ...

Zaki: Farnesina, forte preoccupazione per decisione egiziana

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La Farnesina mantiene la massima attenzione sul caso di Patrick Zaki ed esprime forte preoccupazione per la decisione delle Autorità egiziane di prolungare la sua detenzione in ...

