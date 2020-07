Coronavirus, la terza ondata a Hong Kong fa chiudere anche i ristoranti (Di lunedì 27 luglio 2020) Annunciate misure inedite per affrontare la peggiore fase dell’epidemia nella City asiatica. Ma dietro l’allarme sanitario ci sono ombre politiche Leggi su corriere

repubblica : Coronavirus nel mondo: evacuati 80mila turisti in Vietnam. Terza ondata in Cina [aggiornamento delle 09:31] - Corriere : Hong Kong, la terza ondata del virus fa chiudere per la prima volta i ristoranti - ErmannoKilgore : Coronavirus, la terza ondata a Hong Kong fa chiudere anche i ristoranti - - OdinaLaNemesi : - momentosera : Gli esperti: è già terza ondata di #coronavirus in Cina. Registrato l'incremento più alto dal 6 marzo. Vietnam: eva… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terza Coronavirus nel mondo: evacuati 80mila turisti in Vietnam. In Cina il dato peggiore da marzo la Repubblica La scuola può riaprire in sicurezza? Su Science l’appello di 1.500 esperti

È dall’inizio della primavera che i cancelli di asili, elementari, medie, superiori e università di quasi tutto il mondo sono chiusi per rallentare la diffusione del Sars-Cov-2, il virus che causa Cov ...

Idrossiclorochina riduce la mortalità nei pazienti con COVID-19

Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...

È dall’inizio della primavera che i cancelli di asili, elementari, medie, superiori e università di quasi tutto il mondo sono chiusi per rallentare la diffusione del Sars-Cov-2, il virus che causa Cov ...Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...