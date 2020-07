Como, 26enne si tuffa da oltre 15 metri e muore (Di lunedì 27 luglio 2020) Valentina Dardari La zona era transennata proprio perché ritenuta molto pericolosa. Inutili i divieti, molti ragazzi decidono comunque di sfidare la sorte. Anche solo per un selfie Un ragazzo di 26 anni è morto nella giornata di sabato 25 luglio a causa di un tuffo proibito nel Lago di Como. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, ma ormai per Jean Carlos Falconi Zambrano non vi era più nulla da fare. Non sono serviti i cartelli, i divieti, le transenne a tenere lontano i tanti tuffatori che quotidianamente sfidano la sorte anche solo per postare un selfie dell’impresa sui social. Secondi di pura adrenalina che possono costare la vita, come è successo per Jean Carlos. Il ragazzo, originario dell’Ecuador e residente a Milano, si è lanciato da un’altezza di ... Leggi su ilgiornale

