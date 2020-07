Come far maturare un avocado in 24 ore: il trucco svelato su TikTok (Di lunedì 27 luglio 2020) A volte capita di acquistare degli avocado ancora troppo acerbi: un vero problema quando abbiamo bisogno di utilizzarli il prima possibili. Ebbene, per farli maturare in sole 24 ore c'è un trucchetto ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Come far Diabete , ecco come far richiesta per il bonus Extra Quotidiano Nvidia A100, la prima GPU Ampere mostra la sua potenza in OctaneBench

Lo scorso maggio Nvidia annunciò la prima GPU basata su architettura Ampere, GA100, un mega-chip pensato per il mondo dell'intelligenza artificiale. In quell'occasione l'azienda ne incensò le caratter ...

Sabato a Iglesias ritornano I Tramonti di Porto Flavia

Due appuntamenti davanti allo spettacolare scenario della miniera di Porto Flavia, nel Sulcis Iglesiente, dove mare e terra s’incontrano. Sono I Tramonti di Porto Flavia, quarta edizione della rassegn ...

