Cina, chiuso consolato USA a Chengdu (Di lunedì 27 luglio 2020) Questa mattina, alle 10 locali, il consolato americano a Chengdu, in Cina, ha chiuso i battenti. A riportarlo è la Cctv. La bandiera a stelle e strisce è stata ammainata e Pechino ha preso controllo dello stabile. La notizia è stata poi confermata dal governo cinese attraverso una nota emessa su Weibo, il più importante social network del paese: “Le autorità cinesi competenti sono entrate dall’ingresso principale e ne hanno preso il controllo”, si legge nel comunicato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

