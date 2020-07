Centro storico Trapani, tentata rapina a danno di esercizi commerciali (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli ultimi due mesi, sono assolutamente da dimenticare per il Centro storico di Trapani che, nonostante i proclami, continua ad essere meta di brutti episodi di degrado e di criminalità. A patire le attenzioni indesiderate dei malviventi, stavolta, è stato il proprietario di un bar. Secondo quanto appreso, attorno alle 4.30 della scorsa notte in... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

virginiaraggi : Questa è via della Greca, un’altra #StradaNuova nel centro storico di Roma. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coor… - virginiaraggi : Oggi voglio mostrarvi gli interventi coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici sul Lungotevere Arnaldo da Brescia… - CatalfoNunzia : Sul #RecoveryFund l'Italia ha ottenuto un risultato storico. Ora riforme strutturali che rimettano al centro lavoro… - tvio2 : Centro storico Trapani, tentata rapina a danno di esercizi commerciali - cosimocalabres5 : RT @virginiaraggi: Questa è via della Greca, un’altra #StradaNuova nel centro storico di Roma. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coordinat… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro storico

Dove Viaggi

Ancora una nottata movimentata, fra sabato e domenica, per le vie del centro storico. A disturbare il riposo dei residenti, alcuni gruppi di ragazzini scalmanati. Le segnalazioni ci arrivano in ...E’ accaduto la notte scorsa in pieno centro storico. E questa volta la segnalazione, intercettata dal comando di polizia municipale di via Lamarmora, è partita direttamente dai residenti, infastidi ...